Prima de Binn nega que ficou com Buda por interesse

1 de 1 Nina – Lucas Buda – Foto: Reprodução/InstagramA prima de Binn que ficou com Lucas Buda, Nina Capelly, negou que tenha se relacionado com o ex-BBB por interesse. A informação foi confirmada por ela mesma ao responder a pergunta de um seguidor no Instagram.

Após a negativa, ela compartilhou uma música romântica chamada Saudades Mil,dos rappers 509-E, Afro-X e Dexter, o Oitavo Anjo. “Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal. Com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui na fé, na paz, na correria, adianto e mais. Quase dois anos que a gente não se vê. Vira e mexe penso em você”, diz o trecho que ela compartilhou cantando.

Na última sexta-feira (3/5), Nina falou sobre o relacionamento dos dois e definiu como “um encontro de almas”. “A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que fez eu me apaixonar por ele e querer ficar com ele”, disse à Quem.

Ela detalhou ainda que os dois estavam se conhecendo há cerca de duas semanas. “Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando”, confirmou.

