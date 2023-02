BBB23: Key arremata Poder Curinga e casal indicará três ao Paredão

O quarto Paredão do BBB23 já está assombrando a casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, na última quinta-feira (9/2), Gustavo atendeu o Big Fone, foi direto à berlinda e puxou Bruno Gaga com ele. Entretanto, o Cowboy se salvou ao vencer a Prova do Líder. Já nesta sexta, Key Alves arrematou o Poder Curinga e terá a oportunidade de enviar alguém direto para a votação.

O superpoder foi arrematado pela jogadora de vôlei após o leilão feito no Raio-X desta sexta-feira (10/2). O anúncio foi feito na sala, frente aos demais participantes, e contou com dancinha da atleta e salva de palmas dos outros confinados. “Menina superpoderosa”, brincou Fred Nicácio.

Durante uma conversa com seus aliados na academia, Key Alves se mostrou nervosa com o que poderá fazer, mas acertou que a sua missão será enviar alguém ao Paredão. “Superpoder, gente, tô nervosa. Certeza que é por alguém no Paredão, não tem outra coisa”, pontuou.

Key Alves no BBB23 – Metrópoles

Com a vitória de Key Alves no Poder Curinga, o casal GusKey vai montar, pelo menos, metade do Paredão. Isso porque Gustavo é o líder da semana e seu indicado não disputa a Prova Bate-Volta. A escolha da jogadora também vai direto à berlinda.

A dinâmica da semana ainda conta com Bruno Gaga, que foi indicado pelo Big Fone, atendido pelo Cowboy, e os dois mais votados pela casa. Vale lembrar que a Prova do Anjo acontece neste sábado (11/2) e que a formação do Paredão é a atração do domingo.