BBB23: Bruna, Aline e Gabriel estão no Paredão

Bruna Griphao, Aline Wirley e Gabriel Santana estão no 11º Paredão do BBB23. Marvvila, que ganhou o poder do veto na dinâmica especial da semana, decidiu que o voto da Amanda seria anulado.

Após a decisão da cantora, Ricardo Alface descobriu que o Anjo era auto-imune. Sarah Aline, líder da semana, indicou Bruna direto para a berlinda.

A pessoa mais votada da casa foi Amanda, com cinco votos, mas a dinâmica da semana guardou uma indicação surpresa para ela, que comprou o poder Curinga. A sister deveria indicar um dos menos votados para o Paredão e mandou Gabriel Santana para a Berlinda. No contragolpe, Gabriel puxou Aline.

A prova Bate e Volta desta semana foi disputada por Amanda, Gabriel e Aline. A competição era de sorte e Amanda levou a melhor, fugindo do 11º Paredão do reality show.