A semelhança entre Key Alves e Anitta vai além do rosto. A jogadora de vôlei, que é apontada como uma pessoa parecida com a cantora, revelou que tem uma tatuagem inspirada em uma das que a Poderosa tem no corpo.

Em conversa com Sarah Aline, ela mostrou que tem um desenho em referência ao signo de Capricórnio na lateral da costela e seguiu elencando as outras tatuagens. “Tenho um coraçãozinho na bunda, em cima, na marquinha. Eu fiz porque a Anitta tem, e achei lindo”, contou Key.