Vanessa Lopes fala sobre medo de julgamento após sair do BBB 24

A influenciadora digital Vanessa Lopes, de 22 anos, deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico após deixar o programa Big Brother Brasil (BBB). Ela apertou o botão da desistência do reality show para cuidar da saúde mental. Vanessa falou sobre o medo de julgamentos na internet depois de deixar o programa.

“Com certeza eu acho que tem relação [com o trabalho com redes sociais]. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar da gente, foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro, isso eu não tenho dúvida”, afirmou a influenciadora.

Vanessa ficou conhecida nas redes sociais por postar coreografias. Atualmente, ela possui mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e 30,4 milhões no TikTok. A influenciadora aceitou participar da casa mais vigiada do Brasil, mas desistiu após 14 dias de programa.

Depois de sair do BBB24, Vanessa decidiu cuidar da sua saúde mental ao lado de familiares e amigos.

“Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”, contou a influenciadora digital.

Por orientação médica, Vanessa Lopes está afastada das redes sociais e voltou a praticar esporte, como vôlei.

“Eu acho que duas palavras que me definem são alívio e medo. Alívio porque eu tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito e estão me apoiando muito nesse tempo, fazendo atividades físicas, e medo pelo julgamento”, declarou.

A influenciadora também falou sobre a necessidade da sua geração em fazer tudo rápido e muitas vezes esquecer de se cuidar, principalmente da saúde mental.

“Às vezes acho que a minha geração é uma geração muito da correria. É uma geração muito do ‘ai tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo’, mas a gente primeiro para fazer algo, a gente tem que se cuidar”, completou.