BBB23. Larissa expõe Cristian: “Fala mal do seu grupo o tempo inteiro”

O Jogo da Discórdia dessa segunda-feira (6/2) foi marcado por uma série de exposições de Larissa Santos sobre Cristian Vanelli. Durante sua vez no jogo, a professora de educação física classificou o colega de confinamento como “venenoso” e revelou diversas situações em que ele falou mal de pessoas do grupo o qual faz parte no BBB23.

“Escolhi o venenoso porque já vi algumas situações na casa que achei ele muito venenoso, mas guardei para mim. Hoje ele acabou me dando [emoji de] cobra no queridômetro e não entendi o porquê”, começou a sister.

Briga de Larissa e Cristian no BBB

Larissa e Cristian discutem no BBBReprodução/Globoplay/Montagem

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Bruna-Larissa-BBB23

Bruna e LarissaReprodução

Cristian no BBB23

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

Ela explicou ainda a conversa que teve com ele sobre o assunto e que considerava a cobra como uma indicação de que a pessoa seria falsa. “Mas, para mim, quem é venenoso e falso é ele”, reforçou.

Larissa revelou um comentário de Cristian sobre o grupo do quarto fundo do mar, no qual ele disse que não aguentava mais comentários positivos de Domitila. A sister contou que o empresário chegou a revirar os olhos falando da colega e que também criticou o jogo de Fred Nicácio para o grupo dela.

Além disso, trouxe outras situações do brother e aproveitou para fazer uma crítica. “Você fala mal mal do seu grupo o tempo inteiro. Demorou a entrar no jogo e agora que entrou está se achando o jogador”, afirmou.

“Eu falar com o meu grupo alguma coisa que aconteceu entre nós com eles, ok. Mas chegar em um grupo que não me defende, não tem nada a ver comigo e ficar falando mal dos meus companheiros, isso para mim é ser venenoso”, pontuou a participante.

LARISSA SERVINDO EXPOSED AO VIVO #BBB23 pic.twitter.com/dbcD2Z8Chi

— Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 7, 2023