Prefeitura implementa consultórios de arboviroses em unidades de saúde

Consultório de arboviroses na UPA (Foto: Junior Origem)

Com o objetivo de garantir rapidez nos atendimentos às pessoas com sintomas de dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da Secretaria de Saúde implementou consultórios de arboviroses nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O espaço em questão visa garantir a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes sintomáticos para dengue, zika e chikungunya; e fortalecer a capacidade de resposta da rede pública de saúde diante do cenário epidemiológico atual no município.

A administração pública executa uma série de ações para o enfrentamento das arboviroses, como por exemplo: aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos e monitoramento por drone de estruturas que apresentam água parada. O Disk Dengue, que pode ser acessado pelo número (73) 3011-2763 de segunda a sexta-feira, é um canal de comunicação que os teixeirenses podem utilizar para denunciar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A participação ativa da comunidade na prevenção das arboviroses é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e os danos à saúde em decorrência dessas doenças.

