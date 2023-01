BBB23: por que a decoração da casa dá vontade de transar?

Há alguns anos, é sabido que a decoração totalmente caótica do BBB – milhares de cores, temas e elementos juntos em uma energia “excesso de informação” – é feita propositalmente para causar desconforto e deixar os participantes à flor da pele. O que quase ninguém sabe é que a ambientação também faz com que os confinados fiquem com mais vontade de transar.

Um dos momentos que mais chamam a atenção do público é a movimentação embaixo do edredom dos casais que se formam dentro da casa. Logo, a produção trata de investir em um ambiente propício. De acordo com o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, o desejo sexual tem relação com as cores e com detalhes e formas que remetem à imaginação sexual.

“Os elementos de uma decoração influenciam no sistema nervoso, podendo despertar sensações específicas. Cores e formas podem lembrar coisas gostosas. Por exemplo, o caramelo e o vermelho, que é a cor da paixão e estimula a libido”, diz o médico.

Contudo, isso vai depender da personalidade de cada um. Uma vez que para ter excitação e pensar em sexo é necessário o relaxamento mental e as sensações de segurança e conforto, só vai pensar em sexo em meio ao caos quem funcionar de forma diferente ou mesmo gostar da sensação de estar sendo observado.

Decoração do BBB pode despertar vontade de fazer sexoDecoração do BBB pode despertar vontade de fazer sexo“Pode ser que a pessoa curta os extremos pela necessidade de aparecer. Tem relação com o narcisismo, por exemplo, já que esta condição interfere na capacidade racional da pessoa, distorce a razão e faz com que a necessidade de aparecer sobressaia”, elucida.