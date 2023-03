BBB23: Cezar classifica voto do Fundo do Mar como “covarde”. Entenda

O oitavo Paredão já está movimentando a casa do BBB23 e causando treta entre os aliados do Fundo do Mar. A confusão aconteceu após a decisão de quem seria o alvo neste domingo (5/3). Cezar Black não gostou das justificativas e classificou a movimentação do grupo como “covarde” para Key, que não esteve na discussão.

O brother reclamou que Gabriel Santana, Marvvila, Sarah Aline e Domitila têm medo de votar em pessoas “novas” para não se comprometer. Os dois primeiros recusaram votar em Larissa e as outras duas sisters não aceitaram indicar MC Guimê. “E daí vão votar na Amanda porque não tá fazendo nada, porque é mais fácil, todo mundo vota. É um voto covarde, voto de quem tá pensando em si, voto de conforto”, disse.

BBB23 PROVA DO LÍDER 1

Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

bbb23 fred

Fred é o oitavo líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

bbb23 key alves e Cezar Black

Key e Black não fizeram a Prova do LíderFoto: Globo/Reprodução

BBB23 Domitila

Domitila foi vetada pela última líder, Bruna GriphaoFoto: Globo/Reprodução

Key Alves, então, sugeriu a Black para que os dois comecem a votar sozinho, mas o baiano expressou o medo de virarem ainda mais alvos por conta das indicações em vão. Vale lembrar que, por conta do Big Fone, o morador de Brasília se tirou do Paredão e ainda vai poder colocar outro participante direto na berlinda.

Oitavo paredão Esta semana, a disputa pela preferência do público será entre três participantes. Após o anjo imunizar alguém e o líder indicar outra pessoa, a casa será dividida, por sorteio, em dois grupos, que votarão entre si dentro dos quartos. Como adiantado, Sarah Aline, que comprou o Poder Curinga, poderá escolher em qual deles ficar e será a primeira pessoa a votar.

O mais votado de cada quarto vai para a formação inicial do paredão. Cezar Black, que salvou pelo Big Fone, também indica alguém. Assim, quatro brothers vão para o bate-volta e dois se salvam, deixando a votação popular entre três.