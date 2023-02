BBB23: Prior e Marília detonam Fred e Bruna por evitarem Big Fone

Fred e Bruna Griphao estavam mais próximos do telefone do BBB23, mas não correram para atender e deixar MC Guimê tirar o objeto do gancho 24/02/2023 10:12, atualizado 24/02/2023 10:12

O Big Fone do BBB23 tocou na tarde da última quinta-feira (23/2) e concedeu o Poder Supremo a MC Guimê, que correu para atender. Entretanto, o que mais chamou a atenção dos telespectadores foi o fato de Fred Desimpedidos e Bruna Griphao, que estavam mais próximos do telefone, terem dado de ombro para a dinâmica.

Nas redes sociais, Felipe Prior detonou os famosos e os chamou de “planta”. “Ser planta é ver um Big Fone tocar e não atender. A galera tem medo de cancelamento até nisso, meu Deus”, disparou o arquiteto.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi o terceira eliminado do programaDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi a quarta eliminada do programaDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Marília tem 32 anos e é maquiadora em São PauloFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketing. Foi a terceira eliminada do programaFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

Quem também não ficou nada feliz com a atitude dos Camarotes foi Marília Miranda, a primeira eliminada do BBB23. “Fred e Bruna Griphao não quiseram atender… É isso mesmo?! Não entendi! O Guime estava mais longe e correu para conseguir”, reclamou a maquiadora.

Big FoneA dinâmica esquentou os ânimos do BBB23 no início da noite desta quinta-feira (23/2). Com o início da dinâmica da Semana Turbo do reality, Mc Guimê, que atendeu à ligação, recebeu o Poder Supremo e poderá mudar a indicação ao Paredão relâmpago, inclusive a sua, que acontecerá ainda hoje.

Enquanto Guimê e Cézar conversavam na beira da piscina, Aline Wirley e Cara de Sapato estavam na piscina e Bruna Griphao e Fred Desimpedidos caminhavam pelo jardim e passavam, a todo momento, ao lado do Big Fone. Outros confinados se localizavam dentro da casa, descansando para a Prova do Líder, que também acontece nesta quinta-feira (23/2).

Semana TurboNesta quinta-feira (23/2), Big Fone tocará no período da tarde e, quem atender, receberá o Poder Supremo. No mesmo dia, haverá a Prova do Líder, normalmente, e a formação de um Paredão relâmpago. No sábado (25/2), dois dias depois, acontece a primeira eliminação da semana. O telefone da casa tocará novamente, dessa vez ao vivo, e o participante que responder à chamada estará imune e indicará um à berlinda.

No domingo (26/2), duas provas movimentam a casa, a do Líder e a do Anjo, além da formação de mais um Paredão, com direito à Bate-Volta. Por fim, na terça-feira (28/2), haverá mais uma eliminação na semana, assim, completando a Semana Turbo do BBB23.

