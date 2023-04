Vídeo: Eli e Viih Tube se divertem procurando o umbigo da filha

Mostrando todos os detalhes da adaptação de Lua em casa, Eli e Viih Tube divertiram seus seguidores na noite desta quinta-feira (20/4). O ex-BBB resolveu gravar o momento em que trocava a fralda da filha, que nasceu no último dia 9, quando foi surpreendido pela ausência do umbigo da criança, que caiu. O que eles não esperavam, porém, é que o pedacinho do cordão umbilical — que as mamães costumam guardar de recordação — sumisse.

Eli registrou toda a busca pelo umbigo, que envolveu até revirar a lixeira de fraldas da criança, e postou nos stories. A confusão toda começou quando o ex-BBB estava com a menina no colo, inquieta, e resolveu trocá-la para ver se acalmava. Ao chegar no quarto, ele brincou até a hora que foi surpreendido.

“Vamos ver essa fralda, filha. Por que você está assim tão enjoadinha? Vamos ver a fralda, meu amor. Vamos, minha princesa”, declarou-se ele, enquanto levava a pequena. Já sem parte da roupa, ele começou a brincar: “Eu não gosto de ficar pelada, gente. Vamos limpar seu umbiguinho que está quase caindo”, disse ele.

Ao afastar a fraldinha da recém-nascida, ele se mostrou chocado: “Caiu. Caiu e não sei onde tá. Eu fui limpar agora e caiu o umbigo. Não faz sentido, não tá na fralda. Caiu aonde? Vê na roupinha dela”, pediu ele. Em outro story, ele revelou: “Só que a gente perdeu!!!”.

Eli e Viih Tube continuaram buscando: “Eu consegui pegar o momento ainda da gente descobrindo que o umbigo caiu. A gente não sabia, gente”, afirmou ele, enquanto a mãe revirava as roupas atrás do umbigo da bebê: “Ô filha, você escondeu seu umbigo da gente?”, brincou a influenciadora. “Cadê o umbigo da menina? Cadê o umbigo da minha filha? Como assim?”, continuou questionando o pai.

Pouco tempo depois, Eli resolveu atualizar os fãs sobre o umbigo e contou a desconfiança dele: “Eu acho que o cachorro comeu. Já fui até nas fraldas de c*cô, de sujeira, do dia, que estão aqui, pra ver se não ficou nas fraldas sujas. Mas não tinha umbigo no c*cô. Mas também fiquei me perguntando ‘se tivesse, o que iria fazer?’. Ia deixar lá porque eu não ia tirar o umbigo do c*cô e guardar”.

Logo depois, ele foi “conversar” com seus filhos pets para tentar desvendar o mistério: “Foi você minha filha? Lillo, você comeu o umbigo da sia irmã? E você, Titi? Comeu o umbigo da sua irmã, cara? Qual dos dois? Você comeram ou não comeram?”, quis saber.

Uma seguidora lembrou que o umbigo da criança vem preso com um clipe de plástico e que os cachorros não comeriam a peça. Eli, então, esclareceu: “Não, mas o clipe saiu lá na maternidade. A Lua já veio pra casa sem o clipe, já veio com a ‘partinha’ pretinha bem seca”, comentou.

