BBB23: quarto do Líder fica vazio após briga e web aponta “maldição”

O BBB23 está na primeira semana, mas as confusões já começaram no reality show. Bruna Griphao e Larissa venceram a Prova do Líder na última quinta-feira (19/1), mas acabaram brigando logo em seguida. Por conta disso, as duas foram dormir chorando e o quarto do Líder amanheceu abandonado.

Vale lembrar que, tradicionalmente, todo mundo quer dormir por lá, já que há várias regalias e uma cama confortável. Além disso, o local costuma ficar cheio de pessoa. Os internautas, então, comentaram que o primeiro líder geralmente tem azar no jogo. “É a maldição do primeiro líder do BBB”, brincou um.

Outros também falaram sobre o momento. “O câmera fazendo VT para a edição mostrando o quarto do líder completamente vazio”, observou um. “Primeira vez que um Líder não dorme no quarto do Líder desde que Serginho cedeu a cama para o Nambam e a namorada?”, questionou mais um.

O câmera fazendo vt pra edição mostrando o quarto do líder completamente vazio! #BBB23 pic.twitter.com/FhkjvMctJ9

