Após Guimê passar mão na bunda de Dania, Lexa deixa as redes sociais

No Twitter, Lexa afirmou que ficará fora das redes sociais por um tempo e se mostrou decepcionada com as atitudes do marido 16/03/2023 9:14, atualizado 16/03/2023 9:14

Reprodução/Instagram

A cantora Lexa, que vive um relacionamento com o MC Guimê desde 2018, viu seu marido passar várias vezes a mão na bunda de Dania, durante a festa dessa quarta-feira (15/3). Ela fez um forte desabafo e se despediu das redes sociais.

Desde quando o artista foi anunciado no BBB23, a cantora já começou a fazer campanhas para sua vitória, levantado a tag Team Guimê. Porém, tudo mudou após as atitudes do funkeiro na festa.

