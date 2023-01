BBB23: veja o antes e depois do brother MC Guimê

Você conheceu MC Guimê no auge da fama ou depois do casamento dele com Lexa? Participante do BBB 23, o funkeiro de 30 anos já teve o visual bem diferente do ostentado hoje em dia.

Também compositor, Guimê é dono de hits como Plaque de 100 e País do Futebol. A seguir, confira como o brother era antes de conhecer Lexa!

Como MC Guimê era antes de conhecer Lexa?Guimê e Lexa se conheceram quando o MC já estava estourado na música. Na época, por volta dos 22 anos, o brother não era muito diferente de hoje. Afinal, já tinha suas populares tatuagens e piercing nos lábios desde 2015.

Agora, você já viu Guimê com o visual diferente? Pois bem, ele já deixou os cabelos crescerem antes de Lexa entrar em sua vida. Além disso, também já usou dreads. Veja!

