Boninho se pronuncia após polêmica com dinâmica e explica post apagado

Boninho voltou a usar as redes sociais, na tarde desta terça-feira (19/3), para se pronunciar sobre a polêmica em torno de uma dinâmica que anunciou para o BBB24.

Na ocasião, o diretor contou que um argentino entrará no reality na quarta (20/3) para confundir os brothers. Além disso, ele teria uma missão polêmica: seduzir as mulheres e causar ciúmes nos homens. Depois da repercussão negativa, o Big Boss apagou o vídeo e repostou cortando a parte da tarefa.

Através de um comunicado, publicado no Instagram, Boninho se explicou.

Boninho

Boninho Foto: Instagram/Reprodução

Boninho se surpreende com o fato de Jaquelline ser ex-BBB Instagram/Reprodução

Boninho Instagram/Reprodução

Boninho é diretor do BBB Globo/Marcos Rosa

“Pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha”, escreveu ele.

Internautas se manifestaram sobre o pronunciamento do Big Boss. “Queremos quarto branco, big fone, prova de resistência, não queremos atores pra dar em cima das meninas, Boninho, queremos algo que mexa no jogo, que cause conflito, um paredão falso, algo do tipo”, disse uma pessoa. “Errou na dinâmica, mas acertou na retratação. É isso”, falou outra.