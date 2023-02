BBB23: veja o vídeo de momento em que Paula quase acerta soco em Aline

Os ânimos ficaram exaltados na casa do BBB23 após a formação do 4º Paredão da edição. Um dos momentos mais tensos da noite ocorreu quando Paula descobriu que Cristian afirmou a aliados não confiar na sister.

“Nunca perguntei de jogo pra Cristian, a minha relação com Cristian era de coração, minha relação com ele não era saber qual era o jogo”, afirmou a sister.

Revoltada, Paula extravasou a raiva dando um soco da parede, que por pouco não atingiu Aline Wirley. Na sequência, Bruno Gaga alertou a biomédica: “Você vai perder a sua razão”.

Veja o vídeo do momento:

A paula quase acertou um soco no braço da aline #BBB23 pic.twitter.com/6nOdvKcmEe

— BLOG CELEBRIDADES BR (@blogcelebr) February 13, 2023

Bruna Griphao chorando no BBB23

Cristian-BBB23-Equipe-Repúdio

Cristian-BBB23-Treta-Paredão

A casa do BBB23 se voltou contra Cristian após o empresário ir contra o grupo e votar em Fred Nicácio na formação do quarto Paredão do programaReprodução

Cara de Sapato faz brincadeira sexual no BBB23 – Metrópoles

antonio-cara-de-sapato-e-amanda-posando-abracados-bbb23

Os dois são grandes aliados no BBB23Reprodução

Fred reclama de clima da festa do BBB23 com Cara de Sapato e Bruna Griphao – Metrópoles

Bruno agarra Gabriel Santana no BBB23 – Metrópoles

Cristian e Bruna Griphao no BBB23

Cristian e Bruna Griphao no BBB23Reprodução

bbb23 cezar black fred nicácio gabriel santana

E também conversou sobre o assunto com outros brothersFoto: Globo/Reprodução

bbb23 cezar black e gustavo 1

Cezar Black reclamou com Gustavo sobre a formação do VIPFoto: Globo/Reprodução