BBB23: veja os perfis no Instagram dos participantes da Casa de Vidro

O BBB23 deu os primeiros passos nesta terça-feira (10/1), ao anunciar os quatro participantes da Casa de Vidro. Vale lembrar que, após uma votação no site da Globo, dois deles entram no reality show. Mesmo os que não entrarem, a fama repentina já angariou inúmeros seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram.

Logo após a entrada dos participantes na dinâmica do BBB23, a conta dos quatro na rede social de fotos explodiu. O mais famoso é Gabriel Tavares, modelo e amigo de Anitta. Logo após sua entrada na Casa de Vidro, o paulista contava com 62,8 mil seguidores. Algum tempo depois, ele conta com 108 mil, quase o dobro.

Giovanna-Leão-Casa de Vidro

Giovanna Leão está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Manoel

Manoel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Paula

Paula está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Gabriel (1)

Gabriel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

A pessoa com mais seguidores naquele recinto depois de Gabriel era Manoel Vicente. O médico contava com 20,8 mil seguidores no Instagram e, agora, é acompanhado por 53,6 mil. Já Paula Freitas, contava com 11 mil fãs e, após aparecer em rede nacional, viu o número pular para 46,7 mil.

Por fim, Giovanna Leão era quem menos tinha seguidores: 1233. A ruiva, entretanto, ganhou inúmeros adeptos em sua rede social e agora conta com 41,8.

Confira, abaixo, a publicação de cada um após a entrada na Casa de Vidro.

