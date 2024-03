BBB24: “Não tá olhando na minha cara”, diz Beatriz sobre Yasmin

Depois do Paredão desse domingo (10/3), a líder da semana do BBB24, Beatriz Reis, desabafou com Isabelle. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, a vendedora abriu o jogo com a amiga sobre sua indicação. “Não tá olhando na minha cara”, falou sobre Yasmin Brunet.

É que a sister indicou a filha de Luiza Brunet diretamente para a berlinda e, segundo as enquetes de alguns sites, ela está bastante cotada para ser a próxima eliminada do reality da TV Globo.

“Quando você indica também alguém, que a pessoa está no Paredão, você fica assim: ‘Será que a pessoa vai sair? Será que vai ficar?’. Ela não está nem olhando na minha cara”, comentou Bia. “A Yasmin?”, perguntou Cunhã, recebendo um sinal positivo em seguida.

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

BBB24: Beatriz é apontada como “fake” e internautas revelam “segredo” Instagram/Reprodução

Ela é vendedora, tem 23 anos e é de Guarulhos Reprodução/BBB

“Mas também não tem clima. Ficar votando e pedindo desculpa, não adianta. Já foi”, ponderou a Brasil do Brasil. “Concordo. Tem que ter maturidade para entender”, comentou a manauara. “Aqui é um jogo. Não adianta”, reforçou a líder.

Yasmin Brunet disputa a permanência na atração nesta terça-feira (12/3), com Lucas Buda e Isabelle.