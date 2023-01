BBB23: vidente prevê quem será vencedor do reality

E a atração da emissora dos Marinhos, Mais Você, desta terça-feira (17/1), chocou a todos com uma previsão para lá de inesperada, quando no meio do programa apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, o repórter Ivo Madoglio, revelou o que ouviu da famosa, Chaline Sensitiva: quem será campeão do BBB23.

O BBB23, já é o assunto mais comentando no Brasil inteiro, e após sua estreia nessa segunda-feira (16/1), os burburinhos só aumentaram. Pegando carona nesse bafafá, o programa da Globo, Mais Você, destinou grande parte de seu tempo para falar sobre tudo o que rolou na casa mais vigiada do país, e no meio do bate-papo rolou até uma previsão de Chaline Sensitiva, que deixou todo mundo surpreso, quando o repórter, Ivo Madoglio, disparou:

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.