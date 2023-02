BBB23: web aponta racismo religioso de Cristian, Key Alves e Gustavo

Os nomes de Key Alves, Gustavo e Cristian viralizaram negativamente nas redes sociais após uma conversa que eles tiveram no BBB23. Os participantes afirmaram que estão com medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue uma religião de matriz africana, em um momento íntimo de fé. A web apontou racismo religioso.

Cristian afirmou que viu Fred Nicácio parado em frente à cama de Gustavo e Key “fazendo as paradas dele”, teve um sentimento ruim e começou a rezar. Gustavo também disse que rezou após ver a cena. Key Alves, por sua vez, disse que vai apertar o botão de desistência se presenciar algo parecido.

Veja:

Intolerância religiosa, a gente vê por aqui. #BBB23 pic.twitter.com/qoy53RujbD

— Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 20, 2023

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

Fred Nicácio, do BBB23

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

Fred Nicácio

Fred Nicácio no BBB23

Fred Nicácio BBB23

Fred NicácioReprodução/Gshow

Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com o bate-papo, visto que ofende diretamente a religião de matriz africana que Fred Nicácio segue. No reality, o brother já fez menção à orixá do Candomblé e propaga sua fé com orgulho.

“Sempre que tem alguém de religião de matriz africana dentro do BBB, que fala abertamente e professa sua fé, rola intolerância religiosa, rola racismo religioso. Não falha”, reclamou uma internauta.

Outra foi mais além e pediu que a TV Globo se posicione e prepare uma punição. “Ei Globo, racismo religioso é crime hein. Espero que não sejam coniventes. E se estão com medo desses racistas ficarem mais explícitos nas falas, seria importante avisar eles que a lei mudou depois que entraram na casa”, afirmou.