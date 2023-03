BBB23: web se revolta com repescagem e indica injustiça com brothers

Tadeu Schmidt anunciou que dois ex-participantes voltarão para o BBB23 na próxima quinta-feira (23/3) 20/03/2023 0:10, atualizado 20/03/2023 0:10

Após o apresentador Tadeu Schmidt anunciar que dois ex-participantes voltarão ao BBB23 na próxima quinta-feira (23/3), internautas subiram para os assuntos mais comentados do Twitter a tag “injusto”. Isso porque telespectadores mostraram insatisfação com a decisão, afirmando que os eliminados contam com informações privilegiadas do jogo.

“É injusto a essa altura do campeonato duas pessoas voltarem pra casa, eles já tem todas as informações sobre quem é favorito, quem é cancelado, vão usar isso a favor deles, grudar nas pessoas certas e tentar limpar a imagem”, disse um.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi o terceira eliminado do programaDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi a quarta eliminada do programaDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Marília tem 32 anos e é maquiadora em São PauloFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketing. Foi a terceira eliminada do programaFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

“Vai ter repescagem no BBB, o programa é injusto e tô achando uma palhaçada e que vergonha Boninho”, apontou outro. “Que isso gente? MUITO INJUSTO ISSO!!!!”, reclamou um terceiro.

“Sou contra a repescagem! É injusto com quem não tem informação aqui de fora! Quem já saiu, tem de sobra”, indicou ainda mais uma.

BBB23: enquete mostra favoritos a voltarem para a casa em repescagem

Repescagem no BBB23Tadeu Schmidt confirmou uma repescagem no BBB23. Na noite deste domingo (19/3), o apresentador afirmou que os dois ex-participantes mais votados voltarão para a casa na próxima quinta-feira (23/3). O comandante do programa ainda adiantou que os ex-brothers já estão confinados e ainda não sabem o que vai acontecer com eles.

“Na terça-feira, a pessoa eliminada no Paredão desta semana vai para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Christian, Paula, Tina, Gabriel e Marília e a gente vai abrir uma votação no Gshow. Os dois mais votados por vocês vão voltar para o BBB”, explicou o apresentador.

A decisão acontece após o programa registrar três baixas: Bruno Gaga pediu para sair da casa, enquanto Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos por assédio contra Dania Mendez.

Mais cedo, a coluna Leo Dias, do Metrópoles, já havia adiantado que os ex-participantes estão sobreaviso para uma repescagem.

