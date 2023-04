Palestra conscientiza teixeirenses vinculados ao CRAS sobre o autismo

Palestra no CRAS IV Vila Vargas (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (05), a Secretaria de Assistência Social realizou uma palestra no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) IV Vila Vargas, com o tema “Mundo Azul: O Transtorno do Espectro Autista”, em referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo celebrado em 2 de abril.

A ação foi uma parceria da pasta com o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). Através do fonoaudiólogo Lucas Fonseca e da psicopedagoga Elba Soares, o assunto foi abordado a fim de sensibilizar os teixeirenses vinculados ao CRAS sobre a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para a eliminação de discriminações, além de orientações sobre sinais e sintomas que indicam o TEA.

