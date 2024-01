BBB24: amigo de Thiaguinho, Rodriguinho é confirmado na atração

Depois de ter tido um show cancelado em Salvador e a casa de shows “dedurar” a participação no BBB24, Rodriguinho foi confirmado no time Camarote da casa mais vigiada do Brasil. Famoso desde a década de 90, o cantor despontou na carreira musical ainda criança, no grupo Toca do Coelho, e se consolidou no showbiz como vocalista do Os Travessos, com o hit “Tô te filmando”.

Rodriguinho tem 45 anos e escreveu composições com pagodeiros renomados, como Thiaguinho, que é seu grande amigo pessoal. No Instagram, o artista já acumula mais de 2 milhões de seguidores.

“Eu me reinventei ao entender o que represento no meio artístico. Quando compreendi, vi que não precisava provar nada a ninguém. Já fiz o que tinha que fazer”, disse ao jornal Extra em 2021, quando pretendia lançar sua autobiografia.

Rodrigo Fernando do Amaral Silva, nasceu em Bauru, São Paulo, e antes de escolher o pagode como meio de vida, tinha como preferência musical o rock. Atualmente, além da carreira solo, o rapaz segue no Legado, trio formado com o filho, Gaab, e o irmão, Mr. Dan.