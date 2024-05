Fila de Lucas Buda não anda… capota! Conheça nova eleita do Calabreso

Lucas Buda saiu divorciado do BBB24, mas tem colhido os refrescos da fama quando o assunto é o coração. Isso porque a fila para o Calabreso não anda, capota! E a coluna Fábia Oliveira descobriu que o ex-BBB já tem uma nova eleita.

A moça em questão é Mariana Xavier, uma médica veterinária de São Paulo. Os dois estiveram juntos em um famoso bar na Mooca, tradicional bairro paulista, na última semana e não fizeram questão de esconder o affair para os presentes no local.

Segundo fontes da coluna, Lucas Buda causou um alvoroço entre as mulheres que estavam no espaço e algumas chegaram a pedir permissão para Mariana para que pudessem tirar foto com ele.

Mas não foi no bar que os dois se conheceram. Esta colunista que vos escreve descobriu que tudo começou no Instagram. A médica veterinária teria respondido um story do ex-BBB, que correspondeu e o match logo aconteceu.

Apesar de já terem sido vistos juntos em local público, o affair entre os dois ainda é recente e eles teriam se encontrado poucas vezes devido as agendas. No entanto, estariam empenhados em se conhecerem melhor cada vez mais.

Indireta de Camila Moura para Lucas Buda em bolo Camila Moura surpreendeu a todos ao publicar uma foto com um bolo, na noite de sexta-feira (3/5), trazendo uma mensagem bem sugestiva: livre/livramento. A situação foi encarada como uma indireta para o ex-marido, Lucas Buda, principalmente porque, horas antes, esta coluna havia revelado que o ex-BBB já estava com um novo amor.

Pois bem. Acontece que esse não foi o único motivo que fez com que Camila Moura disparasse essa indireta bem direta ao ex. A coluna Fábia Oliveira descobriu que ontem (3/5), a professora e o ex-BBB completariam nove anos de casados. Por isso, ela posou com o bolo em comemoração ao que chamou de livramento.

Vale lembrar que Camila pediu o divórcio litigioso de Buda, quando ele ainda estava confinado do BBB24. Na ocasião, a decisão foi tomada depois que o capoeirista flertou e jogou alguns charmes para Pitel, outra participante do reality. Poucos dias antes do professor sair do programa, a Justiça havia aceitado a solicitação da separação.