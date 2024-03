BBB24: após confusão generalizada, Pitel faz teoria sobre expulsão

A web está em polvorosa depois da confusão generalizada entre Davi e MC Bin Laden na noite dessa segunda-feira (25/3), no BBB24. Assim como o público, os participantes também estão criando teorias e em dúvida se haverá expulsão ou não dos brothers. As dúvidas ficaram ainda maiores depois do Raio-X desta terça-feira (26/3) ser cancelado.

“Querem que a gente fique quietinho, não fale nada de ontem. Até agora, ninguém foi de Wanessa [expulso]. Deixa eu falar, vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora”, confabulou Leidy Elin.

E Giovanna Pitel palpitou, apostando que Boninho não vai tomar nenhuma atitude: “Depende. Se um dos dois for muito preferido, não vai expulsar. Se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar”.

No X, antigo Twitter, um internauta falou sobre o episódio: “A Leidy falando que até agora ninguém foi ‘de Wanessa’ e que isso não vai dar em nada. Pitel falando que se um dos dois for preferido, eles vão abafar… kkkkkkkkkkk a chacota que essa produção virou”.

Outros usuários também criticaram a produção. “Até os participantes viram que teve agressão e quebra de regra e sabem que a produção vai abafar”, disse uma pessoa. “Manipulação tá tão escancarada que até eles que não eram pra saber de nada, já sabem. Boninho é uma piada”, falou outra. “Fala mesmo, Pitel”, apoiou uma terceira.