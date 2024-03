BBB24: “Cadê a Camila?”, questiona Lucas Buda sobre a ex-mulher

Reprodução/Instagram

1 de 1 Montagem com fotos coloridas de Camila Moura e Lucas Henrique – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramNa tarde deste domingo (10/3), Lucas Buda, que é o Anjo da semana no BBB24 ficou frustrado ao receber o presente do ganhador durante o almoço com os outros brothers. O rapaz, que convidou MC Bin Laden, Leidy Elin e Yasmin Brunet, se questionou sobre a falta de mensagem da ex-mulher, Camila Moura. “Cadê?”, perguntou logo após o vídeo com recados da família se encerrar.

“Cadê a Camila?”, continuou o professor de educação física. “A pergunta que não quer calar é ‘cadê a Camila?’”, apontou a modelo. “Não fica noiado”, pediu a trancista. “Não tem como não ficar”, respondeu Lucas com o semblante triste.

