Cantor e compositor Nicolas Candido faz shows em São Paulo com David Coelho neste final de semana

Aos 22 anos, o curitibano Nicolas Candido é um jovem artista em ascensão da Nova MPB. Dono de um estilo único, suas composições trazem influências do folk, pop, samba, rap e brasilidades. Atualmente com mais de 154 mil ouvintes mensais apenas no Spotify, algumas de suas canções de maior destaque são de “Apaga a Luz (feat. Olivia)”, com mais de 7.5 milhões de plays e “Laranja”, com mais de e 1.1 milhão de streams

Após lançar no último dia 14 o seu mais recente single, “Resolvi Seguir”, o cantor curitibano Nicolas Candido anuncia dois shows na capital paulista nesta sábado (22) e domingo (23), ao lado do também cantor e compositor David Coelho, no Teatro da Rotina Bar e Restaurante Pinheiros. O show tem o intuito de lançar oficialmente o álbum de estreia de David Coelho, “Chave”, lançado em janeiro, e tocar sucessos que o consagraram na internet.

Assista aos clipes

Ouça as músicas

Seu mais recente single, “Resolvi Seguir”, foi escrito como se fosse uma carta. “É sobre algo que quase todos já vivemos, o fim de um relacionamento”, conta Nicolas. “Essa carta é falando pra pessoa que se foi tudo o que sinto agora. A ideia é trazer esse conceito para a capa também. O lettering traz essa ideia como se fosse feito a mão, como se fosse o título de uma carta”, ele completa.

A faixa foi produzida por Paul Ralphes, que já trabalhou com diversos nomes conhecidos como Giulia Be, Jão, Sandy & Junior, Lucas Pretti, Skank, Roberta Campos e muitos outros, a faixa foi gravada no Estúdio Fibra, no Rio de Janeiro, e masterizada na Flórida.

SERVIÇO:

O quê: Show Nicolas Candido e David Coelho

Onde: Teatro da Rotina Bar e Restaurante Pinheiros (Rua Simão Álvares, 697 Pinheiros)

Quando: 22 e 23/04 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 20h30

Ingressos:

22/04 – https://www.sympla.com.br/evento/david-coelho/1888093

23/04 – https://beta.sympla.com.br/evento/david-coelho-data-extra/1901786

Sobre Nicolas Candido

Nicolas iniciou a carreira autoral em 2017 com a faixa “Dona dos Olhos”, que alcançou grande destaque orgânico, seguida pelo sucesso da faixa “Apaga a Luz” em 2018 (que já conta com mais de 7.5 milhões de streams apenas no Spotify).

Em 2019 lançou seu primeiro EP “Acústico – Ao Vivo”. Em 2021, Nicolas lançou seu primeiro álbum, com 10 faixas, intitulado “Serena Rebelião”. Lançado em junho do mesmo ano, o álbum traz uma homenagem à brasilidade, às mulheres, aos seres humanos e à ligação que todos temos com a natureza. Em 2022 o artista divulgou os singles “Se Deite” e “Hoje Caminhei”, já disponíveis nas plataformas digitais.

Aos 22 anos, Nicolas já conta com mais de 11 milhões de plays só no Spotify e 24 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. Suas músicas já tocaram em mais de 360 rádios de todo o país.

Sobre David Coelho

David Coelho é cantor e compositor de MPB. Natural da Baixada Fluminense, iniciou sua carreira aos 9 anos, quando aprendeu a tocar violão com sua mãe. Foi vocalista da banda La Nuova durante 11 anos, com a qual lançou os álbuns “Sim” e “Aval de Sorte”, além de ter feito diversas participações em festivais.

Hoje, aos 32, está em carreira solo. Lançou os singles “Aquele verão” e “Mesmo que mude”, além de contar com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. O cantor se destaca ao fazer vídeos intimistas no formato voz e violão, interpretando clássicos que marcaram gerações.

Redes Sociais de Nicolas Candido

Instagram

Spotify

Youtube