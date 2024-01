BBB24: entenda a dinâmica do Puxadinho

Os 13 últimos nomes do BBB24 foram anunciados, neste domingo (7/01), no Fantástico. São eles: Carolina, Giovanna, Isabelle, Juliana, Raquele, Thalyta, Caio, Davi, Jorge Mateus, Juninho, Lucas Henrique, Michel e Plínio.

Destes, somente oito entrarão no jogo. Anteriormente, foi revelado que seriam 14 participantes no Puxadinho. No entanto, neste fim de semana, uma mulher desistiu do confinamento.

Ao todo, serão 26 participantes no BBB24.

Carolina – BBB24

Giovanna – BBB24

Isabelle – BBB24

Juliana – BBB24

Raquele – BBB24

Thalyta – BBB24

Caio – BBB24

Davi – BBB24

Jorge Mateus – BBB24

Juninho – BBB24

Lucas Henrique – BBB24

Michel – BBB24

Plínio – BBB24

Como será a dinâmica do Puxadinho? Uma votação para o público foi aberta neste domingo (7/01). Nela, serão escolhidos dois nomes para entrarem no reality, sendo um homem e uma mulher. O resultado será revelado na segunda-feira (8/01), durante a estreia d0 BBB24. Os escolhidos entrarão imunes na primeira semana do programa.

Os outros 11 nomes disputarão seis vagas.

Ainda na segunda-feira (8/01), os 18 brothers e sisters já confirmados no reality participarão de uma dinâmica ao vivo e escolherão mais três homens e três mulheres para entrarem na disputa pelo prêmio milionário.

Conheça os 18 participantes já anunciados do BBB24 Na última sexta-feira (5/01), a tão esperada lista de participantes do BBB24 foi divulgada. Ao longo da programação da TV Globo, foram confirmados os novos brothers e sisters da casa mais vigiada do Brasil e que vão disputar o prêmio milionário, que neste ano poderá chegar a R$ 3 milhões.

Ao todo, foram anunciados 12 Pipocas e seis Camarotes.

Os Pipocas são: Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi. Já os Camarotes: MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Rodriguinho, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.

Pipoca e Camarote do BBB24

BBB24 Leidy Elin

BBB24 MC Bin Laden

Maycon BBB24

Lucas Pizane BBB24

BBB24 Deniziane

MATTEUS BBB24

Vanessa Lopes BBB24

BBB24 Nizam

giovanna bbb24

bbb24 Vinicius Rodrigues

BBB24 Alane

Fernanda BBB24

Rodriguinho BBB24

Wanessa BBB24

Camarote – Yasmin Brunet 1

Marcus Vinicius

beatriz

Lucas Luigi

