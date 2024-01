“Perdi o controle”, disparou Rodriguinho sobre agressão a ex-mulher

Depois de ser anunciado no BBB24, Rodriguinho teve a sua vida exposta e um episódio de violência doméstica relembrado pela web. Internautas resgataram um vídeo em que Nanah Damasceno, sua ex-mulher, faz graves denúncias, garantindo ter sido agredida pelo pagodeiro. O caso aconteceu em 2021.

“Eu cansei de esconder quem o Rodrigo é. Eu tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes”, revelou a moça, alegando que estava na festa da neta do cantor, Heloísa, quando o episódio ocorreu.

Na época, Rodriguinho estava tentando retomar a relação com a ex-Ilha Record. Rumores que circularam sobre a briga garantem que a discussão começou quando o pai de Gaab estava numa mesa com a mãe, Dona Conceição, e a dançarina. Nanah teria pegado um copo e jogado nos dois, quando o rapaz a segurou pelo pescoço, colocando-a para fora.

Logo depois do assunto repercutir, o ex-Travessos divulgou uma nota confirmando que houve um desentendimento, mas sem confessar a agressão: “Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família”.

Um tempo depois, Damasceno decidiu levantar a bandeira da paz e se reaproximou do ex-marido por causa dos filhos, mas sem reatar o relacionamento. No dia do anúncio oficial do BBB24, ela compartilhou um vídeo mostrando a reação de Jaden e Aretha com relação a entrada do pai no reality da TV Globo. Os artistas estavam juntos desde 2010, quando anunciaram a separação em 2019.