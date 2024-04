BBB24: entenda por que finalistas não foram à última festa do reality

Davi, Matteus e Isabelle não participaram do evento que marcou o fim do BBB24. Os finalistas do reality show tiveram motivos particulares para não comparecer à festa com os demais participantes do programa.

Após saírem da casa do BBB24, os finalistas aproveitaram o momento de reencontro com a família. Assim, eles não foram à festa que marcou o encerramento para os brothers.

Davi, campeão do BBB24

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24

Matteus, Davi e Isabelle, finalistas do BBB 24

Matteus e Isabelle se beijam fora do BBB

A festa, realizada em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, contou com a presença de Fernanda Bande, Nizam, Maycon Cosmer, Giovanna Pitel, Raquele, Michel e Lucas Pizane, além de ex-participantes de outras edições como Mari Gonzalez e Babu Santana.

Davi confirma favoritismo e é campeão do BBB 24 Como esperado, Davi Brito confirmou o seu favoritismo e foi eleito pelo público, com 60,52% dos votos, o novo campeão do BBB 24. Nascido e criado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, o motorista de aplicativo superou 25 adversários – entre eles, Matteus e Isabelle, que ficaram com o segundo e terceiro lugares do pódio, respectivamente. Além do título, o baiano leva para casa o prêmio de R$ 3 milhões e dois carros.