BBB 24: internautas pedem expulsão de Davi e MC Bin Laden após briga

Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma briga acalorada e precisaram ser separados pelos aliados nesta segunda-feira (25/3) após o Sincerão do BBB 24. A treta teve início ainda durante a dinâmica. Davi afirmou que MC Bin Laden traiu seus aliados no programa, enquanto o funkeiro apontou que o baiano se fazia de vítima.

Após o fim da transmissão ao vivo, os dois continuaram a discussão e o clima esquentou. Davi e MC Bin Laden começaram a trocar xingamentos, se peitaram e se encararam. Os dummies até tentaram separar, mas a briga só acabou após uma bronca do Big Boss.

“Isso é um jogo de conversa. Se fosse de porrada, seria UFC. Temos limite e ele tem que ser respeitado. Respeitem esse limite”, disse a voz. Nas redes sociais, os internautas pedem a expulsão dos dois participantes pelo excesso de toque físico durante a discussão.

Brigas de MC Bin Laden e Davi no BBB 24 Essa não foi a primeira vez que os participantes trocam farpas no reality show. Em fevereiro, internautas chegaram a subir a tag “Bin Laden expulso” depois que o funkeiro partiu para cima do rival.

Para algumas pessoas, mesmo que Bin não tenha agredido fisicamente Davi, ele teria encostado no rosto do baiano de forma agressiva com seu rosto também. Esse mesmo fato se repetiu na briga desta segunda-feira (25/3) e o conflito precisou da intervenção da voz suprema do reality show.

Enquete mostra quem deve sair no Paredão após briga no Sincerão Davi, MC Bin Laden, Leidy Ellen e Matteus formam o 14º paredão do BBB 24, e um deles será eliminado. Após uma briga acalorada no Sincerão dessa segunda-feira (25/3) entre MC Bin Laden contra Davi e Matteus, a enquete do Uol aponta um participante favorito a deixar o reality.

Leidy Ellen ainda é a mais cotada para sair do BBB 24, com grande margem. Ela é seguida por Davi e MC Bin Laden, sendo que Matteus é o participante com menor chance de ser eliminado.

O resultado do paredão vai ser exibido durante o programa ao vivo nesta terça-feira (26/3). Clique aqui para votar na enquete.