BBB24: Matteus fatura Prova do Anjo pela terceira vez

A Prova do Anjo, realizada no início da tarde deste sábado (16/3), terminou com Matteus vencedor. Ele está imune, por enquanto, e vai poder imunizar outro participante na formação do Paredão deste domingo (17/3). Mas a alegria do brother pode ser atrapalhada por Raquele, que arrematou o Poder Curinga da semana e ter a opção de vetar sua escolha.

A disputa começou com um jogo de tabuleiro entre Isabelle, Leidy Elin, Beatriz, Pitel, MC Bin Laden, Lucas Henrique, Fernanda e Matteus. Os participantes iam avançando com suas miniaturas e escolhiam cards à direita ou esquerda do caminho.

No decorrer da prova, havia cartões com mensagens positivas, como avançar duas casas, e negativas, como ficar uma rodada sem jogar. A corrida terminou com Isabelle e Matteus nas duas primeiras colocações.

A etapa final consistia em escolher a chave certa para ligar o carro da patrocinadora que estava no campo de provas. Mas o resultado demorou um pouco, pois os organizadores ficaram confusos porque a porta do veículo estava fechada.

Após alguns minutos de espera, eles entenderam que o vencedor seria revelado caso a porta do automóvel abrisse com a chave certa. Matteus escolheu a chave de número 3 e saiu vencedor. Ele ganhou o carro e o colar do Anjo.

No gramado da casa mais vigiada do país, Alegrete foi coroado e escolheu Alane, Bia e Davi para o Almoço do Anjo, que será realizado no domingo (17/3). No castigo do Monstro A princesa e o sapo, Matteus escolheu Fernanda e MC Bin Laden. Os dois perderam 300 estalecas cada.

Gaúcho ganhou a primeira Prova do Anjo da temporada No dia 12 de janeiro, aconteceu a primeira Prova do Anjo do BBB24 e o grande vencedor foi Matteus Amaral. Além do poder de imunizar algum brother ou sister, o rapaz também está imune.

A prova, dividida em duas etapas, foi de perguntas e respostas, e exigia agilidade e sorte. Os brothers precisaram tirar bolinhas para definir quem participaria do jogo.

A ordem dos participantes foi determinada mediante um sorteio: Nizam, MC Bin Laden, Marcus Vinícius, Lucas Pizane, Wanessa Camargo, Michel Nogueira, Leidy Elin, Isabelle, Luigi, Vinicius Rodrigues, Thalyta Alves, Giovanna Pitel, Anny, Fernanda Bande, Vanessa Lopes e Matteus Amaral.

Posicionados conforme a ordem, os brothers que estavam com os primeiros números convidavam outro participante da prova para duelar. Uma pergunta era exibida no telão, e o brother que apertasse o botão primeiro tinha o direito de escolher duas das três alternativas disponíveis (A, B e C). A alternativa não escolhida ficava com o participante que havia apertado o botão tardiamente.

Apesar do primeiro a apertar o botão ter uma vantagem de escolher duas alternativas, vencia o duelo a pessoa que acertasse a resposta.

Castigo do Monstro Para o primeiro Castigo do Monstro, dois brothers precisarão se revezar em torno de um caldeirão montado no gramado da casa, sem deixá-lo desacompanhado.

Lucas Luigi foi escolhido para a fantasia de Bruxo, e Isabelle para a fantasia de Corvo.

Para o Almoço do Anjo, convidou Deniziane para acompanhá-lo, e puxou, ainda, Lucas Henrique e Lucas Luigi – os dois últimos brothers estão na Xepa.