BBB24: “Não sou resto”, reclamou MC Bin Laden sobre Giovanna

Nesta quarta-feira (21/2), MC Bin Laden desabafou sobre seu relacionamento com Giovanna. Em conversa com Lucas Henrique, o funkeiro contou que sente um afastamento da sister depois da confusão na última segunda-feira (19/2), depois do Sincerão. “Eu entendi a visão dela”, comentou.

“Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando”, completou.

O cantor prosseguiu: “Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. Teve uma hora que eu ia falar: ‘é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo”.

Logo depois do diálogo, Bin procurou Giovanna e esclareceu a situação. “Às vezes é desconfortável para você e para mim pela situação que você está. O problema é que eu gosto de ficar com você, me sinto bem”, ponderou.

E seguiu na DR com a nutricionista: “Quando eu falei assim com você, de tipo: ‘Você foi lá ficar com Michel, não falou comigo’… Eu não sou carente de atenção, mas eu me fechei porque sei que você estava com ele. São preferências, prioridades e eu sei que ele vem antes, porque sua amizade aconteceu primeiro com ele”.

MC Bin Laden encerrou frisando para a ficante que pretende seguircom o romance. “Eu não quero ficar no meio termo. É ruim ter que esperar você estar mais suave para eu te chamar. Eu nunca vou interferir, eu não sou assim, eu respeito”, concluiu.