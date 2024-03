Enquete BBB: Sincerão define favorita a deixar o reality

A última segunda-feira (11/3) contou com o Sincerão e, dessa vez, com muita confusão e treta e Leidy Elin acabou jogando as coisas de Davi na piscina. Os momentos antecedem a eliminação de mais um participante, com o Paredão sendo anunciado na noite desta terça (12/3).

Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle Cunhã aproveitaram a dinâmica para lavar roupa suja e falar o que pensavam dos rivais no jogo. Entretanto, um deles segue liderando, de longe, a votação para deixar o BBB 24. Clique aqui para votar e escolher quem volta para casa mais cedo.

Como foi formado o paredão do BBB 24 A noite de domingo já começou com duas exceções: por conta das consequências da Prova do Líder, Yasmin Brunet não poderia ser imunizada de jeito nenhum e Lucas Henrique, mesmo sendo Anjo, já estava no Paredão.

Assim, Buda imunizou Pitel e Beatriz, a líder, enviou Yasmin direto para a berlinda. No confessionário, Matteus recebeu seis votos. Por fim, a sister que recebeu a bênção do Anjo fechou a dinâmica selecionando Isabelle para o Paredão.

Por fim, o Alegrete venceu a Prova Bate-Volta e vai passar a semana tranquilo. Para a votação popular, ficaram Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet.

Após brigas e expulsão, enquete aponta o favorito a vencer o BBB 24 Com quase dois meses de programa, o BBB 24 entregou muito entretenimento e teve de tudo. Além de provas e eliminações, a atração teve brigas, discussões, desistência e até expulsão. Por conta de tudo isso, os favoritismos seguem se alternando a cada semana e, nesta, conta com dois rivais na ponta.

Após a briga generalizada da segunda-feira (4/3) e dos embates presentes na casa, Davi aparece como o líder da votação, com 37,05% dos votos, seguido por Yasmin Brunet, com quem tem uma rixa daquelas, na segunda posição, com 21,95%. Na sequência, aparecem Isabelle, Matteus e Alane.

