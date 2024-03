BBB24: Pitel conta fato curioso com Luiza Brunet, mãe de Yasmin

Na tarde desta quarta-feira (6/3), durante conversa com Leidy Elin e Lucas Buda no BBB24, Giovanna Pitel contou que conheceu Luiza Brunet, mãe de Yasmin. A assistente social relembrou o encontro que aconteceu em um evento.

“Não estou lembrando quem é a mãe dela”, pontuou Leidy. “Tu não conhece quem é a Luiza Brunet?”, perguntou Pitel. “Eu sei quem é Luiza Brunet, o nome. O rosto não está vindo na minha cabeça”, esclareceu a trancista. “É uma altona”, insistiu a nordestina.

Pitel revelou que chegou a tirar foto e tudo com a modelo famosa: “Antes de vir para cá [BBB], eu fui para uma ação que ela era palestrante. Eu tenho uma foto do lado dela na palestra. Eu precisava ir, porque meu chefe me mandou”.

Lucas Buda, que acompanhava o bate-papo, também ressaltou que não conseguia lembrar do rosto de Luiza e ainda frisou que pediu para Yasmin ganhar uma Prova do Anjo, para que pudesse ver o rosto da matriarca. “Não estou lembrando da cara dela”, reforçou Leidy Elin.

