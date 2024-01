Yasmin Brunet fez procedimento nas sobrancelhas para entrar no BBB24

Reprodução/Instagram

1 de 1 Yasmin Brunet, modelo e atriz brasileira- Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramA modelo e empresária Yasmin Brunet foi um dos nomes anunciados para o Camarote da nova edição do Big Brother Brasil 24 nessa sexta-feira (5/1). Alguns dias antes da participação da “sister” ser revelada, ela se submeteu a um tratamento estético nas sobrancelhas avaliado em mais de R$ 12 mil.

A técnica serve para deixar o olhar mais expressivo e é bastante comum entre as famosas. A loira também alongou e hidratou os cílios, conforme publicação feita em sua conta no Instagram.

“Treta” com colega de confinamento A web ficou em polvorosa após Yasmin Brunet e Vanessa Lopes serem anunciadas no time Camarote do BBB24, durante o Big Day. É que as beldades já tiveram uma treta digital depois que a influenciadora foi apontada como novo affair de Gabriel Medina, ex-marido da modelo.

Em 2022, logo após Yasmin se divorciar do surfista, Vanessa foi flagrada beijando Medina e, em seguida, ganhou unfollow da loira nas redes sociais. Na época, Lopes continuou prestigiando o perfil da suposta inimiga e afirmou que queria “ficar fora de brigas”.

Entenda a confusão nesta matéria da colunista Fábia Oliveira.

