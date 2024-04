BBB24: veja reação de Lucas Buda ao descobrir que está solteiro

Um do momentos mais aguardados pelos fãs do BBB 24 aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10/4). O eliminado Lucas Buda descobriu que está solteiro, durante o Bate-Papo BBB.

Camila anunciou que se divorciaria de Lucas ainda em março e, desde então, ela tem ganhando vários seguidores nas redes sociais. O motivo do término, para ela, foi a aproximação do brother com Pitel durante o reality.

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

“Pega suas coisas e vaza”, canta ex de Buda em dia de Paredão Instagram/Reprodução

lucas-buda-pitel

Lucas Buda e Pitel se aproximaram na casa Reprodução

Lucas Buda e Pitel

Lucas Buda e Pitel no BBB 24 Reprodução

Lucas Buda

Lucas Buda a (ex)esposa, Camila Reprodução

Camila Moura e Lucas Buda

Camila Moura e Lucas Buda Reprodução/Instagram

Ao saber da notícia, Buda afirmou que, dentro do BBB 24, ficou confuso em relação às próprias emoções.

“A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia”, disse.

Lucas Henrique se pronuncia após saber do término do seu casamento.#BBB24 #BBBNoGloboplay #BatePapoBBB pic.twitter.com/s25P6Mfg7j

— globoplay (@globoplay) April 10, 2024

A esperança de Lucas Buda Apesar da situação, Lucas Buda garante que vai tentar conversar com a agora ex-esposa.

“Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver. Enfim, não sei como é que as coisas estão. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu”, falou o brother.

Por fim, Buda admitiu a proximidade com Pitel, mas entende que sempre respeitou a colega de confinamento.

“Eu sei o que eu senti, sei do respeito que tenho pela Pitel. Jamais iria invadir o espaço, contato físico e tudo mais. Mas, enfim, isso é papo para conversar como minha esposa (sic)”, concluiu.