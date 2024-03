Saiba quando e como Boninho vai trollar os brothers com o Big Fone

Nesta quinta-feira (29/2), Boninho usou as redes sociais para contar que vai pregar uma peça e tanto nos participantes do BBB24. O Big Boss explicou que a partir desta sexta-feira (1º/3), vai rolar uma pegadinha, com o aparelho tocando cinco vezes, sendo que, nas quatro primeiras, será apenas trote. “Seu celular já tocou e deu nada? Então, é isso que vai acontecer na casa”, disse.

“Quando eles atenderem vai dar ocupado, ninguém vai estar lá para falar com eles. Em compensação, no domingo (3/3), às 17h20 da tarde, quem insistir em querer atender o telefone, vai acontecer o quê? A pior ligação da sua vida. Atenção, você está no Paredão!”, esclareceu.

O diretor do reality show da TV Globo garantiu que “pegou pilha” dos comentários dos internautas sobre a dinâmica e vai deixar os brothers sem entenderem nada. “Vou trollar eles de novo. Acho que todo mundo tem esse terror”, ressaltou.

Boninho

Boninho se surpreende com o fato de Jaquelline ser ex-BBB Instagram/Reprodução

Boninho

Boninho Instagram/Reprodução

Boninho bbb23 final

Boninho no BBB23 Foto: Reprodução

Boninho bbb23 final 1

Boninho Foto: Globo/Reprodução

final-bbb23-boninho

Boninho BBB23 Foto: coluna Fábia Oliveira

Boninho

Boninho é diretor do BBB Globo/Marcos Rosa

Na sua conta do Instagram, Boninho fez questão de aguçar o público da atração para acompanhar a brincadeira. “Bora trollar a galera e animar quem assiste! Big Fone com ligação caindo! Provocando a galera, mas lá no final, às 17h20 [de domingo, 3/3], na TV Globo ao vivo, você vai ver quem vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar!”, encerrou.