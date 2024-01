Bebê a bordo? Viih Tube posta foto de Lua com blusa de “irmã incrível”

Não é de hoje que Viih Tube e Eli falam em ter mais filhos, inclusive a influenciadora já contou que os dois não estão mais evitando outra gravidez. Um dia depois de Lua completar 9 meses, a ex-BBB intrigou os internautas após publicar uma foto da bebê com uma blusa escrito “irmã incrível”, em inglês.

Nas imagens em que Lua aparece com a roupinha reveladora, a mamãe disse que a festa de merversário dela será realizada nesta quarta-feira (10/01) e completou: “Repararam na minha blusa? Avisando a mamãe que vou ser uma irmã incrível”, escreveu na legenda.

No Twitter, a brincadeira da influenciadora não passou despercebida: “Tô passando mal com a Lua Tube com uma blusa escrito ‘amazing sister’ e a Viih Tube nem gravida tá hhahahahahahah”, comentou um. “Eu olho a Lua e vejo total uma misturinha da Viih Tube e do Eliezer”, disse outra. “Cada foto que a Viih Tube posta da Lua, uma fada nasce”, elogiou uma terceira.

Viih Tube relata incidente da filha com pet É cada susto que uma mãe passa, principalmente a de primeira viagem. Viih Tube usou os stories do Instagram, na manhã de terça-feira (9/01), para contar que a filha, Lua, de 9 meses, fruto de seu casamento com Eli, tentou pegar o brinquedo do irmão pet e quase foi mordida por ele. A família tem dois spitz alemães, Lilo e Stitch.

“Bom dia com essa pequena que foi pegar o brinquedinho do irmão pet [cachorro]. Ele ficou bravo e quase mordeu o rostinho dela. Levou um susto, pediu meu colo e me doeu o coração”, escreveu ela na legenda da foto da bebê com o olho vermelho.

Em seguida, Viih Tube desabafou sobre os desafios da maternidade: “Me fez perceber que ainda vou passar muita coisa, que meu coração vai gelar. Ai, socorro, não é fácil ser mãe”, declarou.

Bebê já conquistou o primeiro milhão Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eli, acabou de completar 9 meses de vida e já está com a conta bancária recheada. A própria mãe da menina confirmou, em seu Instagram, que a bebê já conquistou R$ 1 milhão aos 6 meses. O valor vem das participações da menina em publicidades.

“Ontem [segunda-feira, 16/10], eu contei no PodPah que todo dinheirinho que a Lua participa de publicidades comigo, vai pra uma continha dela. Muita gente ficou: ‘Nossa, sério?’. E assim, gente, eu sei que não são todos os pais que fazem isso, mas é o correto, até pela Lei, na Justiça. Pra um bebê estar participando de uma publicidade, tem que tirar um alvará, tem todo um processo e, dentro desse processo, tem que colocar numa continha da criança, isso é o correto”, afirmou.

Em seguida, a youtuber revelou o valor do saldo da filha: “Inclusive, uma coisa que não contei no PodPah, que é uma curiosidade: a Lua já tem 1 milhão [de reais]. Juro por Deus. A parte dela das publicidades que ela gravou, ela já tem um milhão, gente”.

Logo depois, Viih Tube comentou: “Ai, como eu vou explicar isso pra minha filha quando ela tiver discernimento, de onde veio esse dinheiro? Vou mostrar, do trabalho, mas vou ter que ter uma educação financeira pra minha filha porque ela já vai nascer com muito privilégios. Isso me preocupa, mas me conforta também”.

Planos para o próximo filho O ex-BBB Eliezer revelou, no início de setembro, que ele e Viih Tube já têm planos para aumentar família. Ao responder algumas perguntas de internautas, nos stories do Instagram, o designer foi questionado quando vem um segundo bebê. Sincero, ele abriu o jogo e contou que o casal já tem até uma data para dar um irmãozinho ou irmãzinha para Lua Di Felice, então com 6 meses de vida.

“Pai não é rede de apoio”, diz Eli Eliezer e Viih Tube tem mostrado aos fãs todos os momentos que passam ao lado da filha, Lua, de 4 meses. E, na tarde do último dia 27, o ex-BBB resolveu fazer um desabafo no Instagram sobre o papel do homem na vida da mulher e na criação dos filhos.

“Pai não é rede de apoio! Pai é pai. Esse é um questionamento que muitas pessoas ainda se fazem: ‘Qual é o papel do pai?’, ‘é ajudar no que consegue?’. A participação ativa dos homens ainda é vista como um ‘acontecimento’. Isso faz com que muitas pessoas vangloriem aqueles homens que atuam ativamente, exercendo a paternidade da forma compartilhada”, começou ele.

Logo depois, Eli falou reforçou que a responsabilidade com a criança é dos dois: “O que ajuda algumas pessoas (principalmente mulheres) acharem que a atuação do pai seja mais como uma ajuda e não, de fato, responsabilidade. Por isso é importante entender que parentalidade engloba a função materna e a paterna, independente dos gêneros”.

E continuou: “E tem mais: é fato que a participação e o envolvimento paterno dependem, ainda, da experiência daquele homem como filho de seu pai. Enquanto a participação da mãe nos cuidados da bebê é obrigatória”.

No fim, o ex-BBB esclareceu o que significa, na real, uma rede de apoio: “Acredito que já evoluímos muito em relação a isso. Mas, ainda sim, é muito importante trazer essa pauta e deixar muito claro ‘pai não é rede de apoio’. Rede de apoio inclui a família extensa, os amigos, colegas de trabalho, relações comunitárias e serviços de saúde, de credo religioso ou político, incluindo tanto as relações íntimas como aquelas ocasionais. mas o pai não. Pai é pai”.

Os seguidores do influenciador concordaram com seu posicionamento: “Pessoal parabenizando uma coisa que é obrigação. Tenso”, disse um. “Pena que é tão difícil dos homens pensarem assim. Uma cultura machista, criada por mulheres submissas e dependentes financeiramente dos homens. Isso tá mudando… E é de grande ajuda termos pessoas como você, que normalize e equilibre as responsabilidades”, elogiou outra. “Se todos os pais tivessem o mesmo amor que você tem pela Lua não teriam tanta crianças abandonadas”, afirmou uma terceira.