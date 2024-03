Exclusivo: mãe de ex-Fazenda é um dos nomes em A Grande Conquista 2

A coluna Fábia Oliveira acaba de descobrir mais um participante de A Grande Conquista. O reality show da Record TV estreia na primeira quinzena de maio e será apresentado por Rachel Sheherazade. E como não somos baú para guardar segredos, vamos revelar o nome agora, com exclusividade.

Trata-se de Geni Grohalski, mãe da ex-peoa e campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski.

Nesta quarta-feira (6/3), esta coluna também revelou outras duas pessoas que estão cotadas para participar do programa. São elas: o ex-ator da Globo, Gabriel Azevedo, que atuou em Bambuluá e Beijo do Vampiro; e a ex-participante do BBB18, Ana Paula Costa, a Bruxinha.

Para este ano, o reality terá muitas novidades: ao todo, serão 100 moradores na Vila. E desta vez não vai ter um grupo pré-selecionado para entrar diretamente na Mansão, como aconteceu na primeira temporada.

A galera inicia passando perrengue junto e, somente depois, os vencedores passam para a próxima fase. O cachê inicial para os vileiros é de R$ 3 mil e, caso seja selecionado para a mansão, a pessoa ganha mais R$ 37 mil, totalizando R$ 40 mil.

A Grande Conquista é uma produção original do canal do Bispo Macedo, que estrou no ano passado, consagrando Thiago Servo como campeão da primeira edição, abocanhando o prêmio de R$ 1 milhão.

Rachel Sheherazade inicia trabalhos para estreia de A Grande Conquista Faltam poucos meses para a estreia da segunda temporada de A Grande Conquista e a coluna Fábia Oliveira descobriu que a nova apresentadora do reality, Rachel Sheherazade, já iniciou os trabalhos.

Segundo fontes da coluna, a jornalista teve uma longa reunião com a equipe comercial da Record na manhã desta quarta-feira (6/3). O programa, inclusive, já estaria com um patrocínio fechado.

Rachel Sheherazade apresentará a nova temporada de A Grande Conquista no lugar de Mariana Rios.