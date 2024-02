Beija-Flor, Salgueiro e Porto da Pedra abrem 1ª noite do Grupo Especial do Carnaval no Rio

Os desfiles das 12 principais escolas de samba do Rio de Janeiro terão início neste domingo, 11, no sambódromo da Marquês de Sapucaí. O evento, que comemora os 40 anos do local, contará com seis escolas se apresentando a partir das 22h. A primeira escola do Grupo Especial a entrar na avenida será a Porto da Pedra, que traz como samba-enredo “Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”. Na sequência, será a vez da tradicional Beija-Flor, com o enredo “Um delírio de carnaval na Maceió de Rás Gonguila”. Entre os famosos esperados para o desfile estão nomes como a atriz Giovanna Lancelotti, a dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves, o ex-jogador Cafu e a rainha de bateria Lorena Raissa.

A terceira escola da noite será Salgueiro, com enredo “Hutukara”, inspirado no livro “A queda do céu – palavras de um xamã yanomami”, e membros como MC Rebecca, Cacau Protássio e Viviane Araújo, rainha da bateria. A Grande Rio traz o enredo “Nosso destino é ser onça”, baseado no mito tupinambá descrito no livro “Meu destino é ser onça”. A Unidos da Tijuca deve falar sobre “O conto de fados” e trará a cantora Lexa como rainha da bateria, enquanto a campeão de 2023, Imperatriz Leopoldinense, terá como enredo “Com a sorte virada para a Lua segundo o testamento da cigana Esmeralda”. Na segunda-feira, 12, outras seis escolas desfilarão no mesmo horário. Os ingressos para as arquibancadas e frisas estão esgotados, mas ainda é possível adquirir ingressos para camarotes particulares, que custam em média R$ 2.000 por noite.

