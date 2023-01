Beijão, treta e protestos: saiba tudo o que rolou na festa do BBB23

Mais uma festa animou a casa do BBB23 na noite de sexta-feira (27/01). Ao som de Skank, os brothers e sisters se divertiram bastante, rendendo beijão inédito entre Larissa e Fred Desimpedidos, inimizade e protestos na web. A coluna LeoDias reuniu alguns momentos que marcaram a noite, confira.

Novo casalCom incentivo de alguns colegas de confinamento, Fred Desimpedidos e Larissa protagonizaram um beijão digno de cinema na área externa da casa na madrugada deste sábado (28/1). Do lado de fora do reality, internautas comemoraram o acontecimento nas redes sociais. Além de Fred e Larissa, Sarah Aline e Ricardo, também conhecido como Facinho, deram um selinho durante a festa.

RompimentoMas como nem tudo são flores, durante a festa também rolou desentendimento, Key Alves e Gustavo, o Cowboy, tiveram a primeira DR do confinamento. A atleta conversou com o agroboy e revelou que está se sentindo “sufocada” e pediu que Gustavo desse um tempo.

“Deixa eu desenhar de novo para que ninguém me entenda errado. Eu não quero mudar na gente. Eu quero um tempo. Não é um tempo de não ficar mais, mas é um espaço. Eu ir na piscina sozinha, você também, cada um ter seu momento às vezes. Não quero que seja uma cobrança”, explicou ela.

TretaAlém de Key e Gustavo, o tempo também fechou entre Gabriel Fop, Bruna Griphao e Larissa, causando mais uma polêmica. Tudo começou quando o modelo conversava com a atriz e acabou sendo interrompido por Larissa.

“É momento de conversar agora? Vocês dois?”, questionou a profissional de Educação Física. “Não sei, Lari. Você é a mãe dela?”, rebateu o ex-vidraceiro. “Para, respeite ela”, disse Griphao, defendendo a amiga.

Após a discussão com as aliadas, o modelo foi conversar com Cara de Sapato. “Tu tá no caminho errado. Tu tem que tomar cuidado com tuas palavras, p*rra. Não vai por esse caminho.”, alertou o líder da semana. “Eu falei pra Bruna que não era hora de falar. Tudo sou eu que tô errado. É fácil me botar de vilão. Já não é a primeira vez que a Lari tenta me cortar com a Bruna. A Lari não tem que ficar me cortando”, rebateu Gabriel. “Se você tá assim, você chega na Lari e fale. Se você tá incomodado por ela cortar, chega nela, p*rra.”, insistiu o lutador.

Cara de Sapato ainda afirmou que Gabriel irá para o paredão, caso não mude de atitude: “Mas você vai ter mais uma semana, como teve na semana passada, mas você vai ter a mesma atitude hoje de grosseria com mulher, p*rra. É isso que tô falando pra você. Antes de agir, pense, pra não fazer merda. Novamente, você fez uma merda. Não quero que você saia daqui como um babaca, porque é isso que tá acontecendo”, disse ele.

momento de apreciação: sapato acabando com o Gabriel ! #BBB23#festabbb23 GLOBO APOIA ABUSO PSICOLÓGICO pic.twitter.com/CEUGs4s4fd

— gossipdotweet (@gossipdotweet) January 28, 2023

Protesto na webApós Gabriel Tavares aparecer novamente pressionando Bruna Griphao em relação ao jogo, internautas usaram as redes sociais para criticar a postura da emissora em relação ao relacionamento tóxico entre os dois e subiram a hashtag “Globo apoia abuso psicológico”.

A gente tem que aprender a ser mais “Larissa” com as pessoas que a gente ama! #BBB23 #festabbb23

GLOBO APOIA ABUSO PSICOLOGICO pic.twitter.com/7mpLDdv02w

— gossipdotweet (@gossipdotweet) January 28, 2023

No Twitter, diversos usuários estão acusando Gabriel de promover chantagens emocionais contra Bruna. Vale lembrar que na última semana, o apresentador do reality show, Tadeu Smith alertou o brother em relação a uma de suas falas ditas a atriz. “daria uma cotovelada na boca” de Bruna após a sister dizer que se acha o homem da relação. Tadeu, por sua vez, disse: “Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”.

