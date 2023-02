Ben Stiller se diz orgulhoso de filme polêmico com blackface

O ator norte-americano Ben Stiller negou ter pedido desculpas pelo filme “Trovão Tropical” (2008) ao responder um usuário na rede social Twitter que criticava a “cultura de cancelamento” relacionada ao longa-metragem.

“Sempre foi um filme controverso desde quando estreamos. Sou orgulhoso disso e do trabalho que todos fizeram nele”, afirmou Stiller em sua resposta.

A comédia satírica de 2008 foi acusada de blackface — prática em que os intérpretes se maquiavam com cores escuras para representar afro-americanos — com o personagem Kirk Lazarus, vivido por Robert Downey Jr.

No enredo, Downey vive um ator branco que passa por uma cirurgia de pele para representar o Sargento Lincoln Osiris, um homem negro. Ao ser questionado sobre seu papel no podcast “The Joe Rogan Experience”, Robert Downey Jr. discutiu as críticas.

O ator, que também interpretou o “Homem de Ferro” no universo cinemático da Marvel, justificou que conseguiria expor “a hipocrisia insana e egocêntrica dos artistas e o que eles pensam que podem fazer ocasionalmente” ao aceitar atuar como Kirk Lazarus.

Ben Stiller foi diretor de “Trovão Tropical”

A produção foi dirigida por Ben Stiller, que atuou como o protagonista da trama, Tugg Speedman. O personagem, ator famoso que será um soldado nas gravações de filme no sudeste asiático, acaba realmente vivendo uma guerra.

Além de controvérsia com o blackface, o longa-metragem foi alvo de acusações sobre capacitismo, ou discriminação à pessoas com deficiência, em cenas com o personagem de Stiller, que representa outro papel (“Simple Jack”) para as gravações do filme fictício no enredo.

O filme “Trovão Tropical” foi indicado ao Oscar de 2009 na categoria de “Melhor Ator Coadjuvante” para Robert Downey Jr., apesar das acusações de blackface. As informações são do Jornal O Povo.