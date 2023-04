Bernoulli anuncia construção de nova escola em Salvador

O bairro Caminho das Árvores, em Salvador, vai abrigar uma nova unidade do Colégio Bernoulli, que receberá alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio. A estrutura terá espaços amplos, integrados em uma área de mais de 16 mil m² e projetada a partir de um estudo de eficiência energética e sustentabilidade.

O início das atividades está previsto para 2024, com abertura das matrículas ainda em 2023.

De acordo com um dos fundadores e copresidente do Bernoulli, o baiano Paulo Ribeiro, essa será a mais completa unidade do grupo em Salvador.

“Vamos ter uma excelente infraestrutura no que diz respeito a espaços e tecnologia, como ginásios e salas para artes, música e maker, além de cozinha e horta pedagógicas, teatro e muito mais”, orgulha-se.

A unidade Caminho das Árvores, localizada na Alameda das Catabas, além de atender aos moradores do bairro, será opção para estudantes de toda a capital baiana e proximidades.

O volégio será bilíngue e terá atuação em todas as fases, pois contemplará a Educação Infantil (a partir dos 4 anos de idade), o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e o Ensino Médio, integrando a tecnologia como meio para estimular o desenvolvimento.

As atividades do pré-vestibular permanecerão na unidade Pituba, inaugurada em 2015.

O foco da nova unidade será a formação integral, com uma proposta pedagógica que tem como um dos pilares o desenvolvimento socioemocional.

“Será um espaço de conhecimento e experimentações, com projetos multidisciplinares, eventos, momentos de integração, vivências e atividades lúdicas”, explica Marcos Raggazzi, diretor executivo das unidades escolares do Bernoulli Educação.

A inovação estará presente no dia a dia, em uma estrutura idealizada para estimular a imaginação dos estudantes, com soluções didáticas que utilizam a tecnologia para deixar o aprendizado ainda mais divertido.

“A nossa atenção é no aluno e em tudo o que pode estimulá-lo a querer aprender cada vez mais. Sempre colocamos o estudante no centro das decisões, porque é somente a partir dele que, como educadores, vamos cumprir nossa missão com as famílias que acreditam em nós”, pontua Paulo Ribeiro.

Construção sustentável

As novas instalações foram projetadas para melhorar a eficiência energética, baseadas no conceito de construção consciente e alinhadas ao compromisso da instituição com práticas de sustentabilidade. Trata-se de um projeto arquitetônico de ponta e moderno.

Entre as ações a serem adotadas durante o seu pleno funcionamento estão: adequar a estrutura e suas ocupações às questões de mobilidade (como horários diferentes de entrada e saída de alunos, vagas para transporte escolar); drives de embarque e desembarque de estudantes; aplicativo e staff para apoio logístico.