Beto Jamaica tem carro roubado em Lauro de Freitas

O cantor Beto Jamaica, que faz parte do grupo É o Tchan, descobriu que o carro foi roubado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, na noite desta terça-feira (28).

O artista, através das redes sociais, contou que ele não estava no momento do assalto, tranquilizando os milhares de fãs que seguem.

A sobrinha de Beto estava no estacionamento da faculdade com o veículo, quando foi abordada pelos assaltantes. Dentro do carro havia malas de roupas, bolsa e documentos que estavam no automóvel.

Ainda nos stories do Instagram, o cantor da banda de pagode pediu ajuda para encontrar o carro.

A Polícia Militar informou que a 52ª CIPM não foi acionada para essa ocorrência.