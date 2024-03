Biden culpa Trump por “caos” após anulação do direito ao aborto

Em meio a protesto de congressistas democratas, presidente dos EUA promete restaurar garantia de direitos reprodutivos

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante discurso do Estado da União ao Congresso do país reprodução/X @POTUS – 7.mar.2024

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 4h39



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizou seu antecessor e possível rival nas eleições presidenciais, Donald Trump, pelo “caos” causado pela anulação da decisão judicial que garantia o direito ao aborto no país. A declaração é parte do discurso sobre o Estado da União, realizado por Biden na 5ª feira (7.mar.2024), no Congresso norte-americano.

Chamada de Roe vs. Wade, a jurisprudência do direito ao aborto foi anulada pela Suprema Corte dos EUA em 2022. A medida permitiu que os Estados definissem suas próprias regras sobre a interrupção legal da gravidez.

“Os que se gabavam de derrubar Roe vs. Wade não tinham ideia do poder das mulheres, mas descobriram que a liberdade reprodutiva estava nas urnas. Vencemos em 2020 e 2022 e venceremos novamente em 2024”, falou Biden, sem citar o nome de Trump.

“Se os norte-americanos elegerem um Congresso que apoie o direito de escolha, prometo a vocês: eu restaurarei Roe v. Wade como lei”, completou.

O direito ao aborto se tornou uma pauta dos democratas, apesar de parte dos republicanos também se posicionarem a favor. Em protesto pelos direitos reprodutivos, congressistas democratas vestiam roupas brancas no plenário da Câmara.

Kate Cox foi convidada pela Casa Branca a assistir ao discurso. Ela foi a 1ª mulher a pedir a um tribunal do Texas que autorizasse a interrupção de uma gravidez que colocava sua vida em risco depois que o direito foi derrubado pela Suprema Corte. Acabou tendo que viajar a outro Estado para realizar o procedimento.

