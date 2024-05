Biden dá ultimato sobre Rafah e Israel reage: “Hamas ama Biden”

Os Estados Unidos afirmaram ter interrompido o envio de armas a Israel com uma ofensiva contra Rafah. Agora, o presidente norte-americano Joe Biden deixou claro que suspenderá esse tipo de iniciativa e que os aliados não devem continuar com o ataque na região entre a Faixa de Gaza e o Egito.

Os israelenses bombardearam a região e promoveram uma invasão terrestre no que seria o último refúgio do grupo extremista Hamas. É também uma área que serve de passagem para quem quer fugir da guerra e porta de entrada da ajuda humanitária.

Tanques israelenses assumem o controle do lado palestino da passagem de fronteira de Rafah

Arma de um tanque israelense é visto apontado para o portão em Rafah

Fumaça sobe após ataques aéreos israelenses no leste de Rafah, na Faixa de Gaza

Palestinos fogem da guerra entre Israel e Hamas em Rafah

Presidente dos EUA, Joe Biden, e primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Presidente dos EUA, Joe Biden, e primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Em entrevista à CNN, o democrata falou com todas as palavras que sua gestão deixaria de mandar bombas e granadas de artilharia.

“Deixei claro que se eles forem para Rafah – eles ainda não foram para Rafah – se eles forem para Rafah, não fornecerei as armas que têm sido usadas historicamente para lidar com Rafah, para lidar com as cidades – que lidam com esse problema”, afirmou.

Na verdade, os EUA já tinham parado de enviar munições e bombas. “Civis foram mortos em Gaza como consequência dessas bombas e de outras formas como atacam os centros populacionais”, apontou o norte-americano.

Diversos representantes do governo israelense responderam imediatamente, no que pode ser um ponto de virada no relacionamento entre os dois países. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, escreveu um tuíte simples: “Hamas ♥ Biden”. Ben Gvir é conhecido por liderar o partido de extrema direita Otzma Yehudit.

Veja:

Ministro israelense critica Joe Biden Decisão de Biden é “muito decepcionante”, diz embaixador Gilad Erdan, embaixador de Israel na ONU, não usou de ironia ou das redes sociais, mas foi duro da mesma forma. Ele afirmou que a decisão do norte-americano é “muito decepcionante”.

“[Biden] Não pode dizer que é nosso parceiro no objetivo de destruir o Hamas e, por outro lado, atrasar os meios destinados a destruir o Hamas”, afirmou em entrevista ao Channel 12 News.

Já o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, também usou o X para deixar claro que “Israel continuará a lutar contra o Hamas até a sua destruição”. Ele não citou Biden diretamente, mas escreveu que “não há guerra mais justa do que esta”.

Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, foi bem mais direto. “Devemos continuar esta guerra até à vitória, apesar, e até certo ponto precisamente por causa, da oposição da administração Biden e da suspensão dos envios de armas”, divulgou em comunicado.

Até mesmo dentro dos EUA houve manifestações contra a decisão do presidente. Donald Trump acusou o adversário de se aliar aos terroristas.