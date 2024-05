Documentário de Lula é exibido em Cannes e tem 4 minutos de aplausos

Obra de Oliver Stone foi exibida neste domingo (19.mai) e aborda a origem, a prisão e a reeleição do presidente

O documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi exibido neste domingo (19.mai.2024) na 77ª edição do festival de cinema de Cannes, na França. A produção foi apresentada na mostra de Sessões Especiais.

O filme, intitulado “Lula”, foi dirigido pelo cineasta norte-americano Oliver Stone e aborda a vida do petista com ênfase no período de sua prisão, em 2018, e da eleição em 2022. A estreia foi aplaudida pela plateia por 4 minutos no festival francês.

No fim da exibição, os espectadores preencheram a sala com gritos de “olê, olê, olá, Lula Lula”. No seu discurso de abertura, Stone disse que Lula é uma pessoa muito especial e que ele seria uma liderança mundial “única”.

“Ele é um homem da classe trabalhadora que, como verão, veio de baixo. Não aprendeu a ler até que estava na 7ª ou 8ª série e que realmente lutou para chegar aonde chegou e depois ele teve mais lutas como mostra o filme”, disse o diretor.

As imagens foram publicadas pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que a plateia não era composta majoritariamente por brasileiros, como se pensava, mas por um “público bastante eclético”.

“Eu admiro esse homem profundamente. Eu sei que muitas pessoas das classes mais ricas o odeiam, não penso que seja o caso de vocês aqui. Por favor não o odeiam tanto porque ele é uma alma maravilhosa”, disse Stone.

