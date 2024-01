Biden diz que Trump está disposto a “sacrificar” democracia

Presidente norte-americano disse que campanha de Trump é “obcecada com o passado, não com o futuro”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso inaugural de campanha realizado em 5 de janeiro de 2024 Reprodução/Facebook Joe Biden – 5.jan.2024

PODER360 5.jan.2024 (sexta-feira) – 21h20



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Donald Trump está disposto a “sacrificar” a democracia para subir ao poder. A fala foi durante declaração que marca o início de sua campanha à reeleição para a Casa Branca.

O discurso, que foi realizado nesta 6ª feira (5.jan.2024), no Estado da Pensilvânia, foi feito próximo a data no que marca os 3 anos da invasão ao Capitólio. As eleições dos Estados Unidos estão marcadas para 5 de novembro deste ano.

“A campanha de Donald Trump é sobre ele, não sobre os Estados Unidos […] A campanha de Donald Trump está obcecada com o passado, não com o futuro. Ele está disposto a sacrificar a nossa democracia para se colocar no poder”, disse Joe Biden.

A fala do democrata tenta ressuscitar o sentimento nacionalista dos norte-americanos, que consideram a democracia um tema central para a escolha do novo presidente. O candidato republicano sofre com a impossibilidade de concorrer às eleições em alguns Estados dos EUA e tenta reverter a decisão da Justiça do Colorado e do Maine.

Apesar dos problemas de campanha de Donald Trump, ele é o favorito a vencer a corrida presidencial norte-americana com 47% das intenções de votos, enquanto o atual presidente Joe Biden aparece atrás com 43% nas pesquisas de intenção de votos.