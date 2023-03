Bingo premiou 06 sortudos neste domingo

Muita alegria e surpresa fizeram parte do bingo promovido por Paróquia Santos Cosme e Damião, que premiou 06 sortudos, neste domingo (26), em Itamaraju.

Um elevado número de pessoas participou do sorteio do Bingo em prol da Climatização da Igreja localizada no centro baixo de Itamaraju, sendo sorteados 05 prêmios.

Narrado por Isac Alves, Ornes José e apoio de Roberto Braga, o bingo atraiu famílias, amigos e moradores de diversas comunidades e cidades vizinhas.

Os prêmios sorteados foram um veículo Fiat Mobi Like 0km, 01 Moto Honda CG 160 0km, 01 TV Smart “48” Polegadas, 02 Poupanças no Valor de 1.000 Reais.

Imagens dos ganhadores: